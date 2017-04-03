الامم المتحدة تدعو الى تقديم مزيد من الدعم للدول التي تستقبل النازحين السوريين

اعتبرت ممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان ميراي جيرار ان وضع اللاجئين السوريين يزداد بؤسا بعد سنوات من المنفى، وباتوا يواجهون توترات اجتماعية متزايدة في الدول التي تستقبلهم.

ورأت ممثلة للامم المتحدة في بيروت"ان وضع اللاجئين ليس مشكلة دولة واحدة بل مشكلة الجميع".

وقالت جيرار: "نلاحظ ايضا في الوقت الحاضر تصاعد التوتر بين المجموعات، وقيام مجموعات بتظاهرات ضد مجموعات اخرى"، مشيرة الى وجود مشاعر "كره للاجانب".

واعتبرت ان اللاجئين باتوا في وضع بائس وان قسما كبيرا منهم لم يعد قادرا على تأمين الضروريات الاساسية للعيش.