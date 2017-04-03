بوتين يتفقد موقع اعتداء سان بطرسبورغ

إنترفاكس: المشتبه به في هجوم سان بطرسبرج على صلة بإسلاميين متشددين

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LBCI News Lebanon

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين موقع الاعتداء الذي اوقع أكثر من 11 قتيلا في مترو مدينة سان بطرسبورغ .

ولم يدل بوتين بأي تصريح لدى تفقده مكان الاعتداء، مكتفيا بوضع باقة من الزهر الاحمر امام مدخل محطة مترو المعهد التكنولوجي.

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وكشفت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون ان شخصا يشتبه بكونه مفجرا انتحاريا ويعتقد أنه مسؤول عن التفجير الدموي في سان بطرسبرغ كان على صلة بجماعات إسلامية متشددة محظورة في روسيا.

وأضاف أن أشلاء جرى العثور عليها في موقع التفجير تشير إلى أن مفجرا انتحاريا نفذه لكن سيتم التوصل إلى النتائج النهائية بعد إجراء فحوص الحمض النووي.