رياح التمديد تهبّ...

الجلسة النيابية الخميس والجمعة ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لجلسة تالية

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LBCI News Lebanon

أوضحت مصادر وزارية واسعة الاطلاع ان الجلسة النيابية يومي الخميس والجمعة المقبلين ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لجلسة تالية تعقد في النصف الثاني من شهر نيسان الجاري لاتخاذ قرار تمديد ولاية المجلس مدة تراوح على الأرجح بين ستة أشهر وسنة بما يعني أنه في حال التمديد سنة تنتهي ولاية المجلس في الربيع المقبل.

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