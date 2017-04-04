الحريري يلتقي ميركل: الإرهاب وباء لا دين له

الحريري التقى ميركل

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان الإرهاب وباء لا دين له، ولفت الى ان لبنان ملتزم بمكافحة الارهاب ، مشددا على ضرورة تلقي الوكالات الامنية اللبنانية الدعم المناسب .

واعتبر الحريري، بعد لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في برلين، ان استضافة اللاجئين السوريين تعتبر عمل خير، لافتا الى أنه سوف يتحدث عن رؤية لبنان لتعزيز التنمية في مؤتمر بروكسل.

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وشكر الحريري المانيا لمشاركتها في اليونيفيل.

ويرافق الرئيس الحريري في زيارته وزير الثقافة غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع ومدير مكتبه السيد نادر الحريري.