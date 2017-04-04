الحريري يلتقي ميركل: الإرهاب وباء لا دين له

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان الإرهاب وباء لا دين له، ولفت الى ان لبنان ملتزم بمكافحة الارهاب ، مشددا على ضرورة تلقي الوكالات الامنية اللبنانية الدعم المناسب .
واعتبر الحريري، بعد لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في برلين، ان استضافة اللاجئين السوريين تعتبر عمل خير، لافتا الى أنه سوف يتحدث عن رؤية لبنان لتعزيز التنمية في مؤتمر بروكسل.
وشكر الحريري المانيا لمشاركتها في اليونيفيل.
ويرافق الرئيس الحريري في زيارته وزير الثقافة غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع ومدير مكتبه السيد نادر الحريري.
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