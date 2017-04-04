بعد اعتداء سان بطرسبورغ...ترامب يدعم بوتين

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أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي "دعمه الكامل" لموسكو اثر الاعتداء الذي استهدف عصر الاثنين مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية وأوقع 11 قتيلا و45 جريحا.واشارت الرئاسة الاميركية في بيان الى ان ترامب دان خلال المكالمة الهاتفية الاعتداء وقدم تعازيه لبوتين، لافتة الى ان الرئيسين "اتفقا على وجوب هزيمة الارهاب بشكل نهائي وسريع".وأضاف البيان ان "الرئيس ترامب قدم دعم الحكومة الاميركية الكامل للرد الذي ستقوم به موسكو على الاعتداء الدموي في مترو سان بطرسبورغ" وستساعد "في ملاحقة المسؤولين عنه امام القضاء".