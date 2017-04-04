هذا الفتى...حاول اغتيال البابا

الإعلان

أعلنت وزارة العدل الاميركية ان فتى اميركيا اعترف الاثنين بذنبه في التخطيط لاغتيال البابا فرنسيس خلال زيارته الى الولايات المتحدة في 2015 في مخطط اراد تنفيذه دعما لتنظيم داعش.واشارت الوزارة الى ان سانتوس كولون (17 عاما) المتحدر من نيو جيرسي حاول الاستعانة بقناص لاغتيال البابا وتفجير عبوات ناسفة خلال القداس الذي ترأسه الحبر الاعظم في فيلادلفيا في 27 ايلول 2015.ولكن القناص الذي حاول الفتى الاستعانة به كان في الواقع عميلا متخفيا في مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي".واعتقل كولون قبل 12 يوما من اليوم المحدد لتنفيذ الهجمات التي خطط لها.