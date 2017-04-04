أسرار الصحف في 4 -4- 2017

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النهارصاحب شركة استطلاع للرأي في المتن الشمالي أعد مجموعة دراسات غب الطلب لعدد من النواب والمرشّحين أبرزهم نائب حالي ووزير سابق يدفعان له باستمرار، واشترى مركزاً جديداً لشركته في الحازمية بنصف مليون دولار سددها نقداً.قال مسؤول أمني سابق إن القبض على فتيات أثيوبيات في المكلس جاء متأخّراً سنوات لأن الجميع كان يعلم بهنّ لكن لا أحد يعلم متى تأتي الساعة.أكّد وزير الأشغال تلقّيه الشكر على إزالة المطبّات رغم أن المحافظين لم يلتزموا القرار ولم يُتابعوا تنفيذه مع البلديات ولا تزال المطبّات تزعج الناس.المستقبليقالإنّ أحزاباً مسيحية بدأت تنسج تحالفات انتخابية مع شخصيات مستقلّة للاستحقاق النيابي العتيد قبل معرفة معالم قانون الانتخاب الجديد وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.اللواءلا تزال المعطيات الاحصائية تشير الى ان حزباً يمينياً هو في المرتبة الاولى في مدينة بقاعية مميزة.يحتدم الحراك المجتمعي في العاصمة، كلما اقتربت الاستحقاقات، سواء المتعلقة بالخدمات او الانتخابات.يلمس زوار قصر زعامة تاريخي تمايزاً ايجابياً بين الخلف والسلف لجهة التعاطي مع المواطنين وهمومهم.الجمهوريةإضطر مسؤول الى التراجع تكتيكياً عن خيار إنتخابي لديه كان يُفضِّل أن يتّخذه فجأة لكن كشفه دفعه الى التراجع عنه لحين إستيعاب ردود الفعل عليه.يُنتظر أن يشهد شهر نيسان الجاري زيارة موفدين عرب بمهمّات بعضها يتصل بنتائج قمة عمان.قال ديبلوماسي أوروبي إن الموقف الأميركي من الأسد ليس معناه أنه لم يعد على الأجندة الدولية، لأن الأوروبّيين رابطين إعمار سوريا بتقليص صلاحياته.البناءبعدما امتلأت شاشات التلفزة خلال اليومين الماضيين بصور الفيضانات في شوارع صيدا، سأل وزير سابق: هل هذه هي نتائج 25 سنة من مسيرة الإنماء والإعمار؟ وهل هناك من يحاسب المسؤولين عن هذه المسيرة؟ علماً أنّ أول هؤلاء المسؤولين هو اليوم نائب عن صيدا، لكنه بدلاً من متابعة حاجاتها الإنمائية ينشغل عنها بمناكفات داخل الكتلة النيابية التي يرأسها، وبمراسلات خارجية قيل إنه انتُدب لتسويقها لدى شركائه الأربعة في ارتكاب الإثم…!