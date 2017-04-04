بيونغ يانغ تهدد بالرد

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تيلرسون يترأس اجتماعا لمجلس الامن حول كوريا الشمالية

الى ذلك، يتوجه وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون للمرة الاولى الى الامم المتحدة في اواخر نيسان ليترأس اجتماعا لمجلس الامن الدولي حول كوريا الشمالية، حسبما أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة الاثنين.

هددت كوريا الشمالية بالرد إذا قررت الاسرة الدولية تشديد العقوبات المفروضة عليها حول برنامجيها البالستي والنووي.ويأتي تهديد بيونغ يانغ غداة نشر صحيفة "فايننشال تايمز" تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب أعرب فيها عن استعداده لـ"حل" مشكلة كوريا الشمالية بمفرده بدون مساعدة الصين.كما يأتي على خلفية انطلاق مناورات عسكرية الاثنين بين سيول وطوكيو وواشنطن لمواجهة تهديد صواريخ بحر-ارض يمكن ان تطلقها غواصات كورية شمالية.