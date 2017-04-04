من هو منفذ اعتداء سان بطرسبورغ؟

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أعلن المحققون الروس الثلاثاء ان منفذ الاعتداء في محطة مترو سان بطرسبورغ، هو اكبرجون جليلوف (22 عاما) الذي وضع ايضا بحسب قولهم القنبلة الثانية التي تم تعطيلها في محطة اخرى.وأشارت لجنة المحققين الى انها تعرفت إلى آثار للحمض الريبي الخاص بجليلوف على حقيبة العبوة الثانية التي تم تفكيكها في محطة ثانية في المدينة.وكانت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء نقلت عن وزيرة الصحة فيرونيكا سكفورتسوفا قولها إن عدد القتلى جراء الانفجار ارتفع إلى 14.من جهته، لفت وزير الخارجية سير​غي لافروف الى أن التفجير الذي وقع أمس يوضح الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب العالمي.الى ذلك، أعلن الكرملين الثلاثاء أن الاعتداء الذي أوقع 14 قتيلا في مترو سان بطرسبرغ هو "تحد" موجه إلى الروس والرئيس فلاديمير بوتين.واشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الى أن "أي اعتداء يقع في بلادنا هو تحد موجه إلى جميع الروس، بمن فيهم رئيس الدولة، بمن فيهم رئيسنا".