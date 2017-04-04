طقس حار...ليوم واحد

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يستمر الطقس الربيعي والمعتدل اليوم، ليتمركز غدا الأربعاء منخفض جوي من فوق شبه الجزيرة العربية سيعمل على تدفق كتل حارة من فوق شمال شرقي مصر وشبه الحزيرة العربية ستؤدي الى ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالتوازي مع تدفق رياح سطحية جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة.الثلاثاء:طقس ربيعي مشمس مع بعض السحب المرتفعة وبداية ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٣ درجة.الأربعاء:طقس دافئ جدا مع رياح ناشطة مغبرة تصل الى ٧٥كم/س وارتفاع ملحوظ واضافي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و ٣١ درجة.الخميس:يتحول الطقس الى معتدل مجددا قليل السحب مع انخفاض في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة.