غارات سامة على إدلب... ومقتل أكثر من 100 شخص

غارات سامة على شمال غربي سوريا

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LBCI News Lebanon

تسبب قصف جوي بغارات سامة على شمال غربي سوريا الثلاثاء بوفاة 100 مدني جراء حالات اختناق، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "وفاة أكثر من 100 مدني بينهم 9 أطفال صباح الثلاثاء جراء اصابتهم بحالات اختناق، اثر تنفيذ طائرات حربية لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية، قصفاً بغازات سامة، لم يتمكن من تحديد نوعه، على مدينة خان شيخون في محافظة ادلب".

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وقال اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية، وهو تحالف لمنظمات إغاثة دولية يمول مستشفيات في سوريا إن عدد الوفيات من المرجح أن يزيد.

وفي ردود الفعل، طالبت المعارضة السورية مجلس الامن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة، متهمة قوات النظام بتنفيذ الغارات.

من جهته، نفى مصدر في الجيش السوري استخدام قوات الحكومة لمثل هذه الأسلحة واشار الى إن الجيش "ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية ولا يستخدمها ولم يستخدمها لا سابقا ولا لاحقا".

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرات الروسية لم تشن أي ضربات جوية في محافظة إدلب السورية.