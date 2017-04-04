في سوريا...اختناق 35 مدنيا

غارات سامة على شمال غربي سوريا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرصد,سوريا,غارات سامة على شمال غربي سوريا

LBCI News Lebanon

تسبب قصف جوي بغارات سامة على شمال غربي سوريا الثلاثاء بوفاة 35 مدنيا بينهم طفلان جراء حالات اختناق، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "وفاة أكثر من ​35 مدنيا بينهم 9 أطفال صباح الثلاثاء جراء اصابتهم بحالات اختناق، اثر تنفيذ طائرات حربية لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية، قصفاً بغازات سامة، لم يتمكن من تحديد نوعه، على مدينة خان شيخون في محافظة ادلب.

الإعلان

وفي ردود الفعل، طالبت المعارضة السورية مجلس الامن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة، متهمة قوات النظام بتنفيذ الغارات.