أخبار محلية 04 نيسان 2017 04/04/2017 03:08:09 باسيل أنهى زيارته الى سيدني: عون متمسك بحقوق المغتربين

باسيل جال مع قنصل لبنان قبل ان ينتقل الى كوينزلاند ومنها الى نيوزلندا

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LBCI News Lebanon

جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع قنصل لبنان العام جورج بيطار غانم على عدد من المدارس والمؤسسات قبل ان ينتقل الى كوينزلاند ومنها الى نيوزلندا. وأكد باسيل تصميم الرئيس عون قيادة الوطن الى شاطئ الأمان وتمسكه بحقوق المغتربين، منوها باستراليا كدولة حضارية انسانية تلعب دورا مميزا على المسرح الدولي. الإعلان

واعتبر باسيل ان الحكومات المستضيفة ملزمة بزيادة حقوق اللاجئين مع مرور الوقت في سبيل تضييق الفجوة بينهم وبين ابناء البلاد، لافتا الى أن التردد من جهة الدول المستضيفة بشأن الالتزام بهذا الأمر يعتبر دليلا على العنصرية الوقحة وانتهاك حقوق الإنسان، وموقفا يستند الى رؤية عفا عليها الزمن تتعلق بالسيادة والهوية الوطنية.



واشار الى أنه ليس هناك وسيلة للتأكد من أن جميع اللاجئين يهربون حقا لإنقاذ حياتهم، موضحا ان الدراسات اظهرت أن غالبية من يطلق عليهم النازحون هم مجرد مهاجري اقتصاد يسعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية ويستفيدون من الفوضى الحاكمة من أجل عبور الحدود.



وعن لبنان قال: "نحن أبناء لبنان لسنا بحاجة الى دروس من أحد عند التطرق الى التعددية، فنحن دائما كنا على مفترق طرق من حيث الثقافات التي مورست علينا ونحن نفهم جيدا معنى التنوع والتسامح والقبول بالآخر. للبنانيين تاريخ فريد من نوعه في هذاالمجال اصبح جزءا من شخصيتهم".