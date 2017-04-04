بالصورة - ضبط كميات من العملة المزيفة في زحلة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان أنه في الآونة حصلت، في مدينة زحلة وجوارها، عدّة عمليات ترويج عملة مزيّفة، من قبل شخص مجهول الهوية يقوم بشراء حاجيات من المحال التجارية، بواسطة ورقة نقديّة مزيّفة من فئة المئة دولار أميركي.ونتيجة للتحريات والمتابعة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 2/4/2017 في بلدة سعدنايل، على متن سيّارة أجرة، وضُبِطَ بحوزته مبلغ /2200/ دولار أميركي من الفئة المذكورة، جميعها مزيّفة، ويدعى: - ع. ب. (مواليد عام 1988، سوري)وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وبأنه كان متوجها إلى سعدنايل للقيام بعملية ترويج للمبلغ المزيّف الذي ضبط بحوزته.وأودع الموقوف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.