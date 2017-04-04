بالفيديو: إطلالة نوال الزغبي بالبرقع تلفت الأنظار

شاهدوا نوال الزغبي بالبرقع وشاركونا آراءكم

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LBCI News Lebanon

في كلّ مرّةٍ ينتظر الجمهور إطلاق فيديو كليب جديد للفنانة نوال الزغبي يتوقّع أن تأتي إطلالتها مختلفة وجديدة من حيث الموضة والأزياء وفكرة الكليب. ويبدو أن النجمة الذهبية قد إجتازت هذا الإختبار مرّة جديدة بنجاح بعدما تحوّلت إلى حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية.

فما إن نشرت الفنانة نوال الزغبي الإعلان الترويجي لفيديو كليب أغنية "تولّع" عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي حتى انهالت التعليقات الإيجابية. وقد ظهرت الزغبي في الإعلان الترويجي وهي ترتدي البرقع الذهبي الّذي أظهر جمال عينيها، وتمايلت بيديها لتضيف بعض الأجواء الساحرة.

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شاهدوا نوال الزغبي بالبرقع وشاركونا آراءكم.