بالفيديو: جاد خليفة جونيور على خطى والده.. نسخة عنه بالشكل والغناء!

تعرفوا على جاد خليفة جونيور

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LBCI News Lebanon

تعود أغنية "جمالو" للفنان جاد خليفة إلى عامين ماضيين، لكنها لم تحظ آنذاك بالإنتشار الواسع والدعم الإعلامي. أمّا اليوم فبات إسم جاد خليفة مرتبطاً بإثارة الجدل بعد تعاونه مع عارضة الأزياء ميريام كلينك وما ترتّب عليه من إنتقادات لاذعة وخلافات، لذلك إرتأى أن يطرح "جمالو" من جديد عسى أن تنال إهتمام الجمهور.

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ويغني جاد خليفة أغنية "جمالو" أيضاً على طريقة الديو مع إبنه جاد جونيور، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان حسام صعبي ومن توزيع فادي جيجي. ودفع إنتشار فيديو جاد خليفة وإبنه في الاستديو لتسجيل الأغنية إلى التعليق على الشبه الكبير بينهما من حيث الشكل وأيضاً في المغنى وطريقة الأداء، حتى علّق أحدهم بالقول "الإبن نسخة عن والده بالشكل والغناء".