موظفو الصحف الاميركية...الى تراجع

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تراجع عدد موظفي الصحف الاميركية المطبوعة بنسبة 57,8% بين كانون الثاني 2001 وايلول 2016 مع الغاء 238 الف وظيفة، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة العمل.كما تراجع عدد الشركات العاملة في قطاع الصحف بـ 18% لينتقل من 9310 الى 7623 شركة.وفي وقت كان التراجع اقل على صعيد الاذاعة، سجل التلفزيون وسجل تحسنا كبيرا بنسبة 13,5% منذ تشرين الثاني 2009.في المقابل، سجل قطاع النشر على الانترنت زيادة في عدد الوظائف من 67,000 في العام 2007 الى 206,000 في 2016.وتعكس هذه الارقام التحول الكبير في صناعة الاعلام مع الانتقال الى الانترنت على حساب المطبوعات.