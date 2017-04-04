آخر الأخبار
04 نيسان 2017
04/04/2017 06:12:45
الحريري في مؤتمر صحافي مع ميركل: استضافة اللاجئين السوريين عمل خير عام ولبنان ملتزم بمكافحة الارهاب والوكالات الامنية اللبنانية يجب أن تتلقى الدعم المناسب
الحريري في مؤتمر صحافي مع ميركل: استضافة اللاجئين السوريين عمل خير عام ولبنان ملتزم بمكافحة الارهاب والوكالات الامنية اللبنانية يجب أن تتلقى الدعم المناسب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار صحافي,مؤتمر,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً