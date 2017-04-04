قوى الامن نعت الشهيد شادي الحاج

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نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب الأول شادي الحاج الذي استشهد أمس الإثنين ، في أثناء تنفيذ عملية توقيف لعصابة سرقة السيارات في محلة رويسات الجديدة.والشهيد شادي الحاج من مواليد 26/3/1989 بقعتوتة.- عازب.- دخل السلك بتاريخ 23/06/2011، برتبة رقيب متمرن.- رُقي الى رتبة رقيب أول بتاريخ 1/03/2014، وإلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.- خدم في معهد قوى الامن الداخلي، وحدة الدرك الإقليمي ، وحدة الشرطة القضائية / مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.- حائز على وسامي الحرب والجرحى، ميدالية الامن الداخلي والميدالية العسكرية، وأكثر من عشرين تنويهاً صادراً عن المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد وحدة الشرطة القضائية.