أمن وقضاء
04 نيسان 2017
Back

قوى الامن نعت الشهيد شادي الحاج

الشهيد حائز على وسامي الحرب والجرحى Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, شادي الحاج,قوى الامن,الشهيد حائز على وسامي الحرب والجرحى
episodes
قوى الامن نعت الشهيد شادي الحاج
نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب الأول شادي الحاج الذي استشهد أمس الإثنين ، في أثناء تنفيذ عملية توقيف لعصابة سرقة السيارات في محلة رويسات الجديدة.

والشهيد شادي الحاج من مواليد 26/3/1989 بقعتوتة.

- عازب.

- دخل السلك بتاريخ 23/06/2011، برتبة رقيب متمرن.

- رُقي الى رتبة رقيب أول بتاريخ 1/03/2014، وإلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.
الإعلان


- خدم في معهد قوى الامن الداخلي، وحدة الدرك الإقليمي ، وحدة الشرطة القضائية / مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.

- حائز على وسامي الحرب والجرحى، ميدالية الامن الداخلي والميدالية العسكرية، وأكثر من عشرين تنويهاً صادراً عن المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد وحدة الشرطة القضائية.
إقرأ أيضاً