قوى الامن نعت الشهيد شادي الحاج

نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب الأول شادي الحاج الذي استشهد أمس الإثنين ، في أثناء تنفيذ عملية توقيف لعصابة سرقة السيارات في محلة رويسات الجديدة.
والشهيد شادي الحاج من مواليد 26/3/1989 بقعتوتة.
- عازب.
- دخل السلك بتاريخ 23/06/2011، برتبة رقيب متمرن.
- رُقي الى رتبة رقيب أول بتاريخ 1/03/2014، وإلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.
- خدم في معهد قوى الامن الداخلي، وحدة الدرك الإقليمي ، وحدة الشرطة القضائية / مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.
- حائز على وسامي الحرب والجرحى، ميدالية الامن الداخلي والميدالية العسكرية، وأكثر من عشرين تنويهاً صادراً عن المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد وحدة الشرطة القضائية.