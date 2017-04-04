اضراب لموظفي الإدارة العامة الخميس

اضراب عام في 6 نيسان

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LBCI News Lebanon

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أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان اليوم، الاضراب العام يوم الخميس المقبل في 6 نيسان لتحقيق المطالب التالية:أولا: "إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تمت مناقشتها في اللجان النيابية، وبما يلحظ ردم الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ورواتب الأسلاك الأخرى، مع منحهم درجات توازي تلك الملحوظة لغيرهم.ثانيا: عدم المس بدوام العمل كون السلسلة هي مجرد تصحيح للأجور كان يجب أن يحصل منذ 18 عاما.ثالثا: رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان تقييم أداء الموظفين.رابعا: تصحيح جداول الفئات الأكثر غبنا، وإنصاف المتقاعدين، والمتعاقدين والأجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح أجورهم أسوة بزملائهم في القطاع العام، وبما يكفل استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.خامسا: رفض مبدأ وقف التوظيف لما يمثله من قضاء على الشريان الحيوي الذي يمد الإدارة بالكفاءات ويسهم في تفعيل أدائها".