"الممثلة الأولى" بين نادين الراسي ونادين نجيم.. ما حقيقة الإستفزازات والتغريدات الملغومة؟

هل صحيح أن تصريحات نادين الراسي استفزّت نادين نجيم؟

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LBCI News Lebanon

رغم مرور أسبوع على عرض حلقة "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد عبر شاشتي LBCI وLDC، إلا أن تصريح الممثلة نادين الراسي خلال إستضافتها بأنها الممثلة الأولى راهناً في لبنان لا يزال محور إهتمام الوسط الفني والإعلامي.

في سياقٍ متصل، إنتشرت الكثير من المقالات تحت عناوين مختلفة مثل "تصريحات نادين الراسي تستفزّ نادين نجيم"، و "نادين نجيم تردّ على نادين الراسي في تغريدة"... فما حقيقة ما يُشاع؟

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بعدما كثرة الأقاويل، خرجت الممثلة نادين نسيب نجيم عن صمتها وأوضحت أن التغريدة الّتي إعتبرها البعض ردّاً على زميلتها جاءت قبل عرض الحلقة بيوم. فغرّدت كاتبةً "هيدا البوست نحط على انستغرام نهار ٢٧ ونادين حلقهتا كانت ب ٢٨... يلي كتبتو على التويتر ما بيخصّ نادين بل يعنيني الي فقط ما بحبّ بّرر بس كبرت القصة". وتابعت في تغريدة ثانية " مترصدين على حساباتي دخلتوا تفتشوا عن ايا بوست وأيا كلمة على تويتر لتدعموا رأيكم، هيدا صار تعدّي وظلم وكذب ونفاق. إنتو بدّكم تروقوا وشكراً".

أمّا التغريدة الّتي كانت قد أطلقتها نجيم وتمّت تحويرها تقول " هل لاحظتم بأن سيارات رولس رويس وبنتلي ليس لديها أي إعلانات دعائية؟ والسبب لأنهم يعلمون ويثقون بأن قيمة منتوجاتهم وحدها كافية لجذب الزبائن، أما الدرس من هذه العبرة عندما تعرفين قيمتك فليس عليكِ تسوّل الإعجاب والصداقة والحب من الناس، كوني واثقة من نفسك، وليس الجميع يمكن تحمّل ترف صداقتكِ".

هيدا البوست نحط على انستا نهار ٢٧ و ندين حلقتا كانت ب ٢٨ ... يلي كتبتوا على التويتر ما بخص نادين بل يعنيني الي فقط ما بحب برر بس كبرت القصة pic.twitter.com/HNY9PUsaa8 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 3, 2017