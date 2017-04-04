الصورة الرسمية الأولى لميلانيا ترامب... تقسم الرأي العام!

الإعلان

أصدر البيت الأبيض صورة السيدة الأولى ميلانيا ترامب الرسمية التي قسمت الرأي العام.وقد ظهرت ميلانيا، وهي عارضة أزياء سابقة، في الصورة وهي ترتدي سترة سوداء اللون، مكتوفة الأيدي وواضعة وشاحاً أسود اللون حول عنقها.كذلك، فقد وضعت ميلانيا خاتماً ضخماً من الألماس في يدها اليسرى كان قد أهداها إياه زوجها الرئيس دونالد ترامب في الذكرى العاشرة لزواجهما، ووضعت في اليد الأخر خاتماً من الألماس أيضاً لكن حجمه أصغر.ويذكر أن المصوّر البلجيكي المولد ريجين ماهاو، الذي كان يعمل سابقا مع عائلة ترامب، هو من التقط الصورة لسيدة أميركا الأولى.وقالت ميلانيا، 46 عاماً، في بيان صغير ترافق مع إصدار الصورة: "أنا فخورة بلقب السيدة الأولى، وأتلهف للعمل باسم الشعب الأميركي في الأعوام المقبلة".والملفت أنه وبالرغم من أن الصورة لاقت استحسان البعض الذين أشادوا بجمال ميلانيا، إلا أن قسماً آخر سخر من الصورة وانتقد الخلفية، التي هي كناية عن إحدى نوافذ البيت الأبيض.كما أن خاتم ميلانيا قد لفت أنظار الناس والصحافة الأميركية فعلّقوا عليه.إضافة الى ذلك، علّق آخرون على أن هذه الصورة قد التقطت في منزل ترامب الجديد في البيت الأبيض.ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها صورة السيدة الأميركية الأولى الجدل، إذ إنه تمّ في السابق انتقاد ميشيل أوباما لارتدائها فستاناً بلا أكمام في عام 2009.