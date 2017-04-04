بالفيديو: هشام حداد وفرقته يصرخون مع وليد دمياطي: "ماجوك"

فكيف سيردّ دمياطي على تعليقات هشام حداد؟

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LBCI News Lebanon

على مدى أسابيع، كان لاعب كرة السلّة السابق والمعلّق الرياضي وليد دمياطي محطّ إهتمام الإعلامي هشام حداد في تعليقاته الطريفة ضمن فقرة مشاهدات التلفزيون في "لهون وبس".

ويحلّ وليد دمياطي، الشهير بعبارة "ماجوك"، ضيفاً على حلقة الليلة من "لهون وبس"، وقد نشرت صفحة البرنامج على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من الكواليس يظهر فيه وليد دمياطي برفقة هشام حداد وفرقته الموسيقية وهم يصرخون بصوتٍ واحدٍ "ماجوك".

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فكيف سيردّ دمياطي على تعليقات حداد وما هي ردّة فعله عندما يُشاهد مجموعة من فيديوهاته الطريفة أثناء التعليق على مباريات كرة السلة؟ الإجابة في حلقة الليلة من "لهون وبس".