بعد هجوم إدلب الكيميائي... كيف أتت المواقف الدولية؟

مجلس الأمن يجتمع غدا...

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LBCI News Lebanon

أعلنت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الرئيس السوري بشار الأسد يتحمل المسؤولية الرئيسية بعد مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات في هجوم يشتبه أنه بالغاز.

الى ذلك، يجتمع مجلس الأمن غدا لبحث الهجوم الكيميائي على إدلب.

وكان قد دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز في محافظة إدلب.

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وأشار في بيان الى أنه "في ظل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن الدولي أدعو الجميع إلى عدم التملص من مسؤولياتهم. ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار أطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن."

ولفت أيرو قبل اجتماع في بروكسل لبحث المساعدات لسوريا الى إن أوروبا لا يمكن أن تلعب دورا في إعادة إعمار البلاد دون فترة انتقالية ذات مصداقية.

الجيش السوري ينفي استخدام اسلحة كيمائية في خان شيخون نفى الجيش السوري في بيان "نفيا قاطعا" استخدام اي اسلحة كيميائية او سامة في مدينة خان شيخون في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، وأكد أنه لم ولن يستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقا ولا مستقبلا.

هذا ما ابلغه اردوغان لبوتين...

وفي السياق عينه، ندد الرئيس التركي رغب طيب اردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم الكيميائي في شمال غرب سوريا واعتبره غير انساني محذرا من انه يمكن ان يهدد محادثات استانا للسلام في سوريا.

وقالت مصادر رئاسية ان "الرئيس اردوغان اشار الى ان مثل هذا النوع من الهجمات غير الانسانية غير مقبولة محذرا من انها قد تنسف كل الجهود الجارية ضمن اطار عملية استانا لاحلال السلام في سوريا لكن من دون الاشارة الى مسؤولية اي طرف في الهجوم."

تركيا: الحكومة السورية "انتهكت بوضوح" قرارات الأمم المتحدة

أشارت تركيا الى إن صورا ومعلومات من محافظة إدلب السورية أظهرت أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في هجوم اليوم، وصفته أنقرة بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن.

ودعت تركيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى البدء الفوري في التحقيق وحثت "الأطراف التي لها تأثير على النظام السوري" على المساعدة في وضع نهاية لما وصفتها بالانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار.

البيت الأبيض يحمل النظام السوري مسؤولية الهجوم

أنحى البيت الأبيض اليوم باللائمة في الهجوم على إدلب بشكل مباشر على حكومة الرئيس بشار الأسد، وقال إن الحادث "غير مقبول ولا يمكن أن يتجاهله العالم المتحضر".