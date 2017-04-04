حاصباني في بعلبك...

بناء لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة فنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات

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LBCI News Lebanon

بناء لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة فنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، عقد اجتماع لمحافظة بعلبك - الهرمل، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، في السراي.



وتم إقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة، بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية، وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات، وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظم وحسب الأولويات، وإقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.