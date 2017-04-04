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04 نيسان 2017
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لجنة التحقيق الروسية تؤكد أن القرغيزي أكبر جون جليلوف من مواليد العام 1995 هو منفذ هجوم سان بطرسبورغ

لجنة التحقيق الروسية تؤكد أن القرغيزي أكبر جون جليلوف من مواليد العام 1995 هو منفذ هجوم سان بطرسبورغ Lebanon, news ,lbci ,أخبار تؤكد,الروسية,التحقيق,لجنة,
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لجنة التحقيق الروسية تؤكد أن القرغيزي أكبر جون جليلوف من مواليد العام 1995 هو منفذ هجوم سان بطرسبورغ
 
 
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