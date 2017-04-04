هذه المأكولات تطيل العمر...تناولوها!

مأكولات عديدة تحارب الأمراض والإلتهابات

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LBCI News Lebanon

من المعروف أنّ هناك بعض الأطعمة التي تُؤثّر سلبًا على الصحة وتتسبب بأمراض مختلفة.



ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد على إطالة العمر لأنها تعمل على مكافحة الأمراض مثل الإلتهابات والباكتيريا وغيرها.

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ومن بين هذه المأكولات:



- حبوب الفاصوليا: تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن. كذلك، تساعد على تخفيض نسبة الكوليستيرول والتريغليسيريد (الدهون الثلاثية) في الدم.



- الشوكولاتة: إن تناول كمية قليلة من الشوكولاتة الداكنة يساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية مما يساعد على تخفيض ضغط الدم ومنع تخثر الدم.



- الفلفل الحار: يحتوي على مادة الكاسبايسين يعزز تدفق الدم في الأوعية ويحمي من الباكتيريا المسببة للأمراض والالتهابات. كذلك، يساعد الكاسبايسين على فقدان الوزن إذ يعزز عملية الأيض.



- السمك: تحتوي كل أنواع السمك على حمض الأوميغا 3 الذي يحارب الإلتهابات ويحمي القلب والعقل من الأمراض.



- المكسّرات: تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبّعة كما أن نسبة الوحدات الحرارية فيها منخفضة.



- الحبوب الكاملة: تحدّ من خطر الإصابة بالسرطان وداء السكري وأمراض القلب والسمنة المفرطة كما تمنع الإصابة بالأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.