هذه هي الصورة الأولى التي تمّ تعديلها على برنامج فوتوشوب

بعد تطوير برنامج فوتوشوب، أصبحت صورة "Jennifer in Paradise" الصورة الملوّنة الأولى التي يتمّ تعديلها

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LBCI News Lebanon

يستخدم الجميع برنامج أدوبي فوتوشوب( Adobe Photoshop) الذي يُعنى بتعديل الصور وتجميلها رقمياً، وازداد استخدام هذا البرنامج مع ارتفاع نسبة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ونشر الصور على صفحاته.



وسنطلعكم في ما يلي على الصورة الأولى التي تم تعديلها عبر استخدام برنامج فوتوشوب.

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وفي التفاصيل، أقدم الشقيقان الأميركيان توماس نول وجون نول على تطوير برنامج لتصحيح الصور الرقمية وبعد عرضه على شركة ادوبي التي تعنى بالبرمجيات، حصلت هذه الأخيرة على حقوق توزيع البرنامج عام 1988.



وكان جون يعمل لدى شركة في حين كان توماس محاضرًا في جامعة ميشيغان وأطلقت النسخة الأولى من برنامج فوتوشوب سنة 1990 بعد استخدام أجهزة مختبرات أبل وكانت حصرية لأجهزة ماكنتوش.



وبعد تطوير البرنامج، أصبحت صورة "Jennifer in Paradise " أو "جينفير في الجنّة" الصورة الملوّنة الأولى التي يتمّ تعديلها وهي تعود لصديقة جون حينها والتي التقطت على شاطئ بورا بورا.



ولم يعرف جون أن صورة زوجته الخاصة ستصبح رمزًا لبرنامج يستخدمه جميع سكان العالم.



وأثار تطوير هذا البرنامج الذي سمح لكل من يملك جهاز كومبيوتر أن يعدل الصور أسئلة المستخدمين حول فقدان صدقيّة الصورة الحقيقية.

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