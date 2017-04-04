اتصال بسرية الضاحية بعد منتصف الليل..."يسرقون منزلي"

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الساعة الواحدة بعد منتصف ليل تاريخ 03/04/2017، ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليات سرية الضاحية في وحدة الدرك الاقليمي، مفاده أن أحد الاشخاص يقوم بسرقة من داخل منزل في محلة حي السلم.نتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، تمكنت من توقيف السارق بالجرم المشهود في منزل أحد المواطنين قرب تعاونية بعلبكي، وهو:_ ع. أ . ( مواليد عام 1995، لبناني)وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على خلع الباب الخشبي للمنزل والدخول إليه بغية السرقة منه، وأنه كان برفقة شريكٍ له ينتظره في الخارج.وقد تبين أنه من أصحاب السوابق وأُخلي سبيله منذ فترة وجيزة.والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف شريكه.