غرائب وطرائف
04 نيسان 2017
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مراهقة تخلّت عن رضيعتها بشكلٍ صادم... وكاميرا المراقبة ضبطتها!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم وثّق اللحظة التي قامت خلالها أم مراهقة تبلغ من العمر 15 عاماً، برمي طفلتها المولودة حديثاً في صندوق القمامة بعدما وضعتها داخل علبة من الكرتون.

وظهرت المراهقة، التي تعيش بمفردها، بالفيديو التي التقطته كاميرا المراقبة وهي تدخل الى مصعد في مبنى سكني في جنوب شرق الصين، حاملة بين يديها العلبة المربّعة الشكل وبعض الأكياس الأخرى وذلك في الأول من نيسان الجاري.
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ويذكر أن عامل نظافة اكتشف وجود الطفلة الرضيعة فيما بعد داخل حاوية النفايات، وكانت لا تزال تتنفس.

وأكّد رجال الشرطة المحليون أنّ الأم تبلغ من العمر 15 عاماً، ولم يتم الكشف عن هويتها، إلا أن والديها وافقا على نقل الطفلة إلى المنزل.






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