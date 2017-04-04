آخر الأخبار
04 نيسان 2017
04/04/2017 10:01:46
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل نفق نهر الكلب باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل نفق نهر الكلب باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيارتين,تصادم,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً