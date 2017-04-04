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04 نيسان 2017
04/04/2017 10:07:18
بحادثة جديدة نتيجة فلتان العصابات بالبلد استشهد الرقيب الأول بقوى الأمن شادي الحاج بالرويسات خلال مداهمة عصابة سرقة سيارات، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "سرطان_العصابات"
بحادثة جديدة نتيجة فلتان العصابات بالبلد استشهد الرقيب الأول بقوى الأمن شادي الحاج بالرويسات خلال مداهمة عصابة سرقة سيارات، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "سرطان_العصابات"
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LBCI News Lebanon
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