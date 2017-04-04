صورها السيلفي بالبيكيني كشفت أمراً خطيراً أنقذها من الموت!

اكتشفت شابة بريطانية أنها مصابة بنوع خطير من مرض سرطان الجلد بسبب صور السيلفي التي كانت تلتقطها لنفسها.

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LBCI News Lebanon

اكتشفت الشابة البريطانية كلو جوردان أنها مصابة بنوع خطير من مرض السرطان بسبب صور السيلفي التي كانت تلتقطها لنفسها.



ومنذ صغرها، لدى كلو شامة في وسط بطنها كانت ترغب دومًا بإزالتها لأنها كانت تظهر في كلّ صورها التي تلتقطها وهي ترتدي ملابس السباحة.

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وعندما التجأت كلو إلى طبيبها بعدما لاحظت تغيرات عدة قد طرأت على لون الشامة وعلى شكلها، اكتشف الأخير أنها تعاني من مرض الميلانوم أو الورم الميلانيني وهو أخطر أنواع سرطان الجلد.



وتم استئصال الشامة وتخضع كلو حالياً لعلاج للتخلص من السرطان لأن الورم قد انتشر في كلّ أنحاء جسمها.



وشاركت كلو قصتها مع متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام لنشر التوعية حول هذا المرض وضرورة عدم إهمال الجسم أو أي مرض قد يصاب به أي شخص.



وقالت كلو في مقابلة لها إن الصور في ملابس السباحة قد أنقذت حياتها لأنها لفتت انتباهها على أمر غريب قد أصاب جسمها.