خسرت 40 كيلوغراماً وحققت حلم حياتها... اليكم صورها قبل وبعد!

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استطاعت سيدة أسترالية تدعى ميليسا هومان، 54 عاماً، أن تخسر حوالي 40 كيلوغراماً وأن تصبح لاعبة كمال الأجسام.وفي التفاصيل، قرّرت السيدة ميليسا، وهي من كوينزلاند، أن تغيّر أسلوب حياتها وأن تتبع أسلوباً صحياً بعدما رأت صورة لها وهي تبلغ من العمر 48، ومنذ ذلك الحين بدأت ممرضة الصحة النفسية بإدخال تغيير جذري على حياتها.الآن، وبعد مرور 6 سنوات، نجحت السيدة هومان في خسارة أكثر من 40 كيلوغراماً، وحققت هدفها الذي لطالما حلمت به وهو أن تشارك في مسابقة كمال الاجسام، وقد أصبح وزنها الآن 53.2 كيلوغراماً.ويذكر أن السيدة اتبعت برامج وأنظمة غذائية ساعدتها على تحقيق هذا الهدف، إضافة الى أنها قامت بتدريبات شخصية.اليكم صورها: