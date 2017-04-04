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04 نيسان 2017
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خسرت 40 كيلوغراماً وحققت حلم حياتها... اليكم صورها قبل وبعد!

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خسرت 40 كيلوغراماً وحققت حلم حياتها... اليكم صورها قبل وبعد!

استطاعت سيدة أسترالية تدعى ميليسا هومان، 54 عاماً، أن تخسر حوالي 40 كيلوغراماً وأن تصبح لاعبة كمال الأجسام.

وفي التفاصيل، قرّرت السيدة ميليسا، وهي من كوينزلاند، أن تغيّر أسلوب حياتها وأن تتبع أسلوباً صحياً بعدما رأت صورة لها وهي تبلغ من العمر 48، ومنذ ذلك الحين بدأت ممرضة الصحة النفسية بإدخال تغيير جذري على حياتها.
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الآن، وبعد مرور 6 سنوات، نجحت السيدة هومان في خسارة أكثر من 40 كيلوغراماً، وحققت هدفها الذي لطالما حلمت به وهو أن تشارك في مسابقة كمال الاجسام، وقد أصبح وزنها الآن 53.2 كيلوغراماً.

ويذكر أن السيدة اتبعت برامج وأنظمة غذائية ساعدتها على تحقيق هذا الهدف، إضافة الى أنها قامت بتدريبات شخصية.

اليكم صورها:

Queensland mother-of-two, Melissa Homan, 54, was a self-confessed 'yo-yo dieter' for the majority of her adult life - and now she has dropped from 90 kilos (pictured) to 53.2 kilos
Queensland mother-of-two, Melissa Homan, 54, was a self-confessed 'yo-yo dieter' for the majority of her adult life - and now she has dropped from 90 kilos to 53.2 kilos (pictured)
Mrs Homan hopes to inspire other women to make a change in their own lives and to always chase their dreams - no matter how unbelievable they may seem at the time
'When I got on that stage and saw all of my fit family there in the front row screaming for me I just couldn't stop smiling. It was this light bulb moment for me and I am still buzzing from it,' she said 
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