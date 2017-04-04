بالصورة: صنع فتاة الأحلام... وتزوّجها!

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تزوّج مهندس يبلغ من العمر 31 عاماً واحدة من الروبوتات التي صنعها.ولفتت الصحف الصينية المحلية الى أن المهندس تشنغ جياجيا، الذي كان يعمل في عملاق الاتصالات الصينية هواوي، عقد حفل زفاف غير رسمي تزوّج خلاله من روبوت قد صنعها وذلك في مدينة هانغتشو.ويذكر أن هذه الروبوت، التي تدعى ينجينغ، قادرة على التحدث في جمل بسيطة رداً على المطالبات الصوتية، إضافة الى أنها قادرة على التعرّف بصرياً على الحروف والصور الصينية.ويذكر أن تشنغ أسّس في هواوي، حيث عمل لمدة 3 سنوات، وحدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.واللافت أن تشنغ يعمل الآن كمتحدث رسمي لشركة تدعى " Brain of Things".واللافت أن والدة الشاب ورفاقه حضروا حفل الزفاف، وكان رأس العروس مغطى بحجاب أحمر، وذلك اتباعاً للعرف التقليدي.