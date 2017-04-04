بالفيديو: والدة ثكلى طلبت إشارة من إبنها المتوفي... هذا ما حصل معها!

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تعتقد سيدة فقدت ابنها البالغ من العمر 4 سنوات بسبب إصابته بورم في الدماغ أنه بعث لها رسالة على شكل عصفور أبو الحن.ويذكر أن السيدة ماري روبنسون، 45 عاماً، طلبت من ابنها أن يرسل لها إشارة أو علامة قبل أن تزور قبره يوم السبت الفائت في الذكرى الثالثة لوفاته.والملفت أن السيدة جلست على المقبرة ورصدت عصفور أبو الحن يحلّق بالقرب منها، حتى إنه جلس على يدها.وقد نشرت ماري الفيديو على الفيسبوك وأرفقته بتعليق لفتت خلاله الى أنها لا تصدّق ما حصل معها عندما زارت ابنها فانهمرت بالبكاء، لافتة الى أن هذا الأمر هو علامة من جاك، ابنها المتوفي.