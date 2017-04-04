فيديو يخطف الأنفاس... ثنائي مسنّ يجتاح الانترنت بعد عرض راقص مذهل!

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تحوّل زوجان مسنان، كانا يرقصان معاً لمدة 60 عاماً، إلى نجمين على الانترنت بعدما تمّ تصويرهما وهما يؤديان رقصة الروك أند رول بطريقة صاخبة ولافتة.وقد انتشر فيديو لديتمار إهرينتراوت، 70 عاماً، وزوجته نيليا، 64 عاماً، من دورمرشيم- المانيا، على الانترنت وقد حصد أكثر من 62 مليون مشاهدة.ويذكر أن الزوجين، وهما في الأصل من النمسا، كانا يشاركان في مسابقة الرقص في بافاريا قبل بضعة أسابيع، ولم يدركا أنه تمّ تصويرهما.والملفت هو أنه تمّ إعادة نشر هذا الفيديو المذهل 1.6 مليون مرة وقد حصد أكثر من 44 ألف تعليق.ويذكر أن الثنائي حائز على جوائز عديدة.اليكم الفيديو المذهل