طارق زهران: لبنان يكافح تمويل داعش بفعالية قصوى

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أكدّ المدير التنفيذي لدى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان طارق زهران، أن الأجهزة اللبنانية وهيئة التحقيق الخاصة تكافح تمويل تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية المرتبطة به بفعالية قصوى.وأشار زهران خلال الجلسات الاولى لأعمال منتدى خبراء تقييم مخاطر تمويل الإرهاب الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في فيينا، بالتعاون مع لجنة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الامن، الى أن لبنان حدّد التهديدات والثغرات التي تعنيه واتخذ الخطوات التشريعية والتنفيذية لسد الثغرات ومنها تعديل تعريف جريمة تمويل الإرهاب في قانون العقوبات اللبناني لتتماشى مع قرارات مجلس الأمن ولمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.ومن ثم تم استعراض مخاطر استغلال أوضاع اللاجئين وأمثلة عن نجاحات الأجهزة اللبنانية، كما تمّ عرض الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان بموجب تعاميم لحماية القطاع المصرفي والمالي من المخاطر إلتزاماً بمعايير مجموعة "فاتف" وبقراري مجلس الأمن 1267 و2253 حول تنظيمي القاعدة وداعش.