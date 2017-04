بالصورة: جمال ابن مكسيم خليل يخطف أنفاس رواد الانترنت!

.... بُنيْ.. من هنا.. ومن هناك.. سأمنحك حباً.. يُشع من وجهك نوراً.. يُطفيء وهجه جحيم العالم.. و أمنحك سلاماً.. يعلن حرباً على حروب هذا العالم.. تبني بها حُطام مدننا المنسية .. سأحيطك أماناً.. حتى يُتخم الأمان .. تائهاً بين خيم النزوح .. باحثاً عن ملجأ.. سأهديك قلباً.. يحيي الحب المقتول .. ينبض لنصرة المظلوم.. لتمسح دمعة المكلوم.. و سأمنحك روحاً.. تُطلق سراح الروحانية.. لتعيدها لأرواحها .. حرة .. حرة.. سأعطيك نظري .. بِسمعي وبصري.. لتنقذ حقيقةً تتهاوى امام جناةٍ.. يتوارثون طمس الحقيقة.. سأمنحك ذاكرتي .. خاليةً من تغريبتي.. لتبني وطنك كما كنّا نشتهي.. فأنتَ.. ثورتي .. وثروتي.. ولتنظر إليَّ هناك.. حيث سأكون يوماً.. أراقبك صامتاً.. مستمتعاً.. بما منحتك .. #with #my #lovely #Lucas #coucou #hope #peace #love #success #happiness #smile #❤

A post shared by Maxim Khalil (@maximkhalil1) on Apr 3, 2017 at 4:23am PDT