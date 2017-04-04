بالصورة: جمال ابن مكسيم خليل يخطف أنفاس رواد الانترنت!

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نشر الممثل السوري مكسيم خليل صورة جمعته بابنه الصغير لوكاس عبر حسابه الرسمي على انستغرام.وقد أرفق مكسيم الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: " بُنيْ من هنا ومن هناك، سأمنحك حباً يُشع من وجهك نوراً يُطفيء وهجه جحيم العالم، وأمنحك سلاماً يعلن حرباً على حروب هذا العالم، تبني بها حُطام مدننا المنسية، سأحيطك أماناً حتى يُتخم الأمان تائهاً بين خيم النزوح باحثاً عن ملجأ."وأضاف "سأهديك قلباً يحيي الحب المقتول، ينبض لنصرة المظلوم لتمسح دمعة المكلوم، وسأمنحك روحاً تُطلق سراح الروحانية لتعيدها لأرواحها حرة حرة، سأعطيك نظري بِسمعي وبصري لتنقذ حقيقةً تتهاوى امام جناةٍ يتوارثون طمس الحقيقة، سأمنحك ذاكرتي خاليةً من تغريبتي لتبني وطنك كما كنّا نشتهي، فأنتَ ثورتي وثروتي ولتنظر إليَّ هناك حيث سأكون يوماً أراقبك صامتاً مستمتعاً بما منحتك."يُشار إلى أنّ رواد الانترنت أثنوا على جمال لوكاس وشبّهوه بوالده مكسيم.شاهدوا الصورة التي نالت أكثر من 40 ألف إعجاب وشاركونا آراءكم: