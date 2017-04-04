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04 نيسان 2017
04/04/2017 11:58:43
البيت الأبيض: الأعمال الشائنة في سوريا هي نتيجة "ضعف" إدارة أوباما وتغيير النظام ليس خيارا أساسيا
البيت الأبيض: الأعمال الشائنة في سوريا هي نتيجة "ضعف" إدارة أوباما وتغيير النظام ليس خيارا أساسيا
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LBCI News Lebanon
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