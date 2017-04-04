بالفيديو: الرجل الحديدي حطّم رقماً قياسياً بسحب 7 سيارات بأعضائه الحميمة!

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أبهر رجل صيني يُدعى Ye Wei يُمارس رياضة الكونغ فو، الناس بقدرته على شدّ 7 سيارات من نوع Audi يبلغ مجموع وزنها 12.6 طناً لمسافة 8 أمتار تقريباً من خلال ربط الحبال بخصيتيه.وفي التفاصيل، التقط الفيديو للحادثة التي جرت يوم 30 آذار في مقاطعة شاندونغ الصينية.وقد حطّم الرجل البالغ من العمر 39 عاماً رقماً قياسياً كان قد حققه العام الماضي عندما جرّ 5 سيارات.يُشار إلى أنّ الفيديو نُشر عبر موقع Pear Video ونال نسبة مشاهدة عالية جداً.الجدير ذكره، أنّ Wei سمّى هذه التقنية بـ Xi Sui Gong و Xi Sui وقال إنّها تساعد في تحسين الخصوبة وأفراد ديانة "الطاوية" يُمارسونها كثيراً.