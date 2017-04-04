مقدمة النشرة المسائية 04-04-2017

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صَدِّقوا أو لا تُصدَّقوا ... لا بل صدِّقوا : السرطان في لبنان ثلاثي الأبعاد أو 3Dفهناك سرطان الأدوية حين الحديث عن أدوية السرطان.وهناك سرطان الإهدار والفسادوهناك سرطان العصابات .لكل نوع من أنواع السرطانات هذه ضحايا وشهداء :ففي أدوية السرطان " تضيع الطاسة " بين ضمان لا يدفع ووزارة صحة جفَّت موازنتها ، فتكون النتيجة مريضًا يذهب فرقَ عملة في صراع الضمان ووزارة الصحة والجِهات الضامنة ، وإلى أن يتم إصلاح القطاع الإستشفائي ، كم من المرضى يُصبحون متوفين ، فلماذا عليهم ان يدفعوا من حياتهم ثمن هذه الدوامة في معرفة مَن عليه ان يضمن المريض في لبنان ؟ هل هو الضمان او الصناديق الضامنة او وزارة الصحة ؟المواطن ليس مضطرًا ان يدخل في كل هذه الدهاليز ، وليس مطلوبًا منه ان يفهم القوانين وآليات الأستشفاء ، هذه واجبات الوزارة والضمان والصناديق التي يجب ان تعالج السرطان لا ان تكون سرطانًا ينخر في جسم المواطن .وفي الإدارات والمناقصات والمزايدات هناك سرطان الإهدار والفساد ، ومن أنواعه : العمولات والرشاوى وحتى الإبتزاز أحيانًا ،وعيِّنةٌ منه ما كشفته شركة أني الايطالية عن مطالبتها من مسؤولين لبنانيين دفع مئة مليون دولار عمولة للسماح لها بتنفيذ أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز.وهناك سرطان العصابات الذي يستوطن بعض البؤر في بيئةٍ تمتلئ بأوكار مهربي المخدِّرات وسارقي السيارات ، عيِّنة من هذه السرطانات ضربت أمس في رويسات الجديدة فأدت إلى استشهاد عسكري في قوى الامن الداخلي ، وليست هي المرة الاولى التي تظهر فيه العصابات في تلك المنطقة.المواطن غارق في هذه المآسي ، فهل من أجوبة يتلقاها من السلطة التنفيذية في الجلسة النيابية بعد غد الخميس؟ ام ان سوق عكاظ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيُركّز على " الزجل الإنتخابي" فيكون التوجه إلى الناخب لا الضحية سواء من المرض او من الرشاوى او من العصابات؟قبل الدخول في تفاصيل النشرة ، نشير إلى أزمة طارئة بين الثنائي الشيعي : حزب الله وأمل ، وبين مديرية قوى الامن الداخلي على خلفية التشكيلات الداخلية في شعبة المعلومات والتي جاءت من دون رضى هذا الثنائي الذي ترجِّح المعلومات أن يرد في وزاراته وتحديدًا في الشباب والرياضة والزراعة ووزارة المال التي يمكن ان تمتنع عن صرف المخصصات السرية لشعبة المعلومات ، في استعادة لِما كان يجري مع مديرية أمن الدولة.