كتلة المستقبل: لا جهة يمكن أن تحل مكان الدولة في ضبط الأمن

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استنكرت كتلة المستقبل "العراضة الميليشياوية المسلحة التي نفذها حزب الله في الضاحية الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي"، معتبرة أن "حزب الله أراد من ذلك أن يوجه رسالة لرئيس الجمهورية وللدولة اللبنانية وعبرها طعنة لخطاب القسم وللجهود المبذولة من قبل المسؤولين والأجهزة الرسمية والتي تؤدي إلى تعزيز سلطة الدولة وهيبتها في مختلف المناطق والمرافق وذلك من خلال هذا التحدي السافر للدولة ومؤسساتها وللنظام العام والأجهزة الأمنية".ورأت بعد الاجتماع الاسبوعي في "العراضة المسلحة في الضاحية الجنوبية تذكيرا جديدا وإضافيا من حزب الله للبنانيين بعراضة القمصان السود في بيروت قبل عدة سنوات من أجل فرض سطوة السلاح غير الشرعي المرفوض من اللبنانيين وهم الذين يرفضون كذلك ويدينون التجاوزات الأمنية المتفلتة من عقالها والتي تثبت كل يوم ان لا جهة أو منظمة يمكن أن تحل مكان الدولة في ضبط الأمن ولا بديل عن تعزيز سلطة وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأرض اللبنانية."واستنكرت كتلة المستقبل "الجريمة البربرية الارهابية البشعة التي ارتكبتها طائرات النظام السوري بحق الانسانية وبحق الشعب السوري في منطقة خان شيخون في إدلب وأدت الى سقوط أعداد هائلة بين شهيد وجريح بمن فيهم عدد كبير من الأطفال. إن تمادي المجتمع الدولي في التخلي عن مسؤولياته تجاه الشعب السوري والإكتفاء بالأدلة اللفظية أمر مرفوض ومدان، فعليه إتخاذ كامل الخطوات الهادفة إلى إيقاف المجازر وحمام الدم المستمر في سوريا منذ ست سنوات ومعاقبة المرتكبين. وكأن الشاعر قصد هذا المجتمع الدولي حين قال: قتل إمرىء في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر".ورأت ان "يستمر التنسيق بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة التي تقع عليها مسؤولية العمل والتنسيق لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة في ديارهم. ويكون ذلك بالطريقة والأسلوب الذي يعزز ويدعم السلام والاستقرار في لبنان وفي المنطقة ويؤدي في المحصلة إلى تأمين عودة اللاجئين السوريين السلسة إلى مناطق آمنة في ديارهم." داعية الحكومة الى الاستمرار في هذه السياسة وعدم التراجع عنها".