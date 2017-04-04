تناولي هذه الأطعمة لمحاربة الشيخوخة

تناولي هذه الأطعمة من أجل تأخير الشيخوخة...

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LBCI News Lebanon

قد يؤثر الطعام الذي تتناولينه على ما ترينه في المرآة. لكن إذ اتّبعت نظامًا غذائيًا صحيًا ستحاربين الشيخوخة وعلامات تقدم سن البشرة.

وسنعدد لك في ما يلي بعض الأطعمة التي ينبغي لك تناولها من أجل تأخير الشيخوخة:

1- سمك السلمون

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وهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد من وظيفة العصب والعضلات تحت الجلد. وهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد من وظيفة العصب والعضلات تحت الجلد.

2- الطماطم

فهي غنيّة بمغذيات تعرف باسم الليكوبين.

3- الخس

إنّه غني بفيتامينات A و C التي تكبح الالتهاب.

4- العدس والفاصوليا

وهي مصادر جيدة من البروتين تحتوي على الألياف والمغذيات.

5- دقيق الشوفان

تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان وخبز القمح الكامل والباستا والأرز البني والكينوا على كبح الالتهاب.