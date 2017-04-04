رأته عارياً في سريرها... فهذا ما فعلته طفلة الـ 6 أعوام!

حادثة صادمة إليكم تفاصيلها...

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LBCI News Lebanon

أيقظت طفلة أميركيّة تبلغ من العمر 6 أعوام والديها لتخبرهما أنّها تعرضت للتحرّش في سريرها على يد شخص غريب.

وللوهلة الأولى، ظنّت والدتها وزوجها أنّ الطفلة راودها كابوسًا، لكن سرعان ما لاحظا أنّها لم تكن مرتدية ملابس النوم.

فهرع زوج والدتها إلى غرفتها، وإذا به يرى المتحرّش نائمًا في سريرها.

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ويُزعم أنّ جيرفايز جونز البالغ من العمر 25 عامًا تحرّش بالطفلة بعدما اقتحم منزل أهلها من شباك المطبخ وتسلّل إلى غرفتها فيما كانا نائمين.

وعلمت المحكمة أنّ جونز نزع ملابس الطفلة وخلع سرواله.

وتم استدعاء الشرطة إلى منزل الضحية في بلدة في شرق ولاية ماساتشوستس الأميركيّة حيث تم إلقاء القبض على المجرم.

وقد أثر ما حصل على نفسيّة الطفلة. أما جونز فاتّهم بالتحرش بالطفلة، لكن الحكم بحقه لم يصدر بعد.