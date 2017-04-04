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04 نيسان 2017
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رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية: التعاون مع الأسد لهزيمة داعش مستبعد إلى حد كبير وليس مطروحا للنقاش

رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية: التعاون مع الأسد لهزيمة داعش مستبعد إلى حد كبير وليس مطروحا للنقاش Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالخارجية,كبير,مسؤول,رويترز,
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رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية: التعاون مع الأسد لهزيمة داعش مستبعد إلى حد كبير وليس مطروحا للنقاش
 
 
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