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04 نيسان 2017
04/04/2017 13:14:54
رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية: التعاون مع الأسد لهزيمة داعش مستبعد إلى حد كبير وليس مطروحا للنقاش
رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية: التعاون مع الأسد لهزيمة داعش مستبعد إلى حد كبير وليس مطروحا للنقاش
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LBCI News Lebanon
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