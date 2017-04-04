ما هو الغاز الذي استخدم في هجوم إدلب؟

ماذا قال مصدر في الحكومة الأميركية؟

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LBCI News Lebanon

تعتقد الحكومة الأميركية أن غاز السارين قد استخدم في الهجوم بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا اليوم.

وقال مصدر بالحكومة "من "شبه المؤكد" أن الهجوم نفذته قوات موالية للرئيس بشار الأسد".

واشنطن تحض روسيا وايران على منع الاسد من شن هجمات كيميائية وتطالب بمحاسبته

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شدد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء على وجوب محاسبة الرئيس السوري بشار الاسد على الهجمات الكيميائية التي يشنها نظامه، وحض روسيا وايران على منع حليفهما من شن تلك الهجمات.

وقال تيلرسون في بيان "في وقت نواصل متابعة هذا الوضع المروع، من الواضح ان بشار الاسد يعمل على هذا النحو: بهمجية وحشية ومن دون عقد".