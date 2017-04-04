النيابة تطلب عقوبات قاسية بحق صحافيين معارضين في تركيا

تهدد عقوبات سجن تراوح بين سبعة اعوام ونصف عام و43 عاما المتهمين

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LBCI News Lebanon

طلب نائبون عامون في تركيا اليوم عقوبات سجن قاسية بحق 19 صحافيا في صحيفة "جمهورييت" التي تنتقد الرئيس رجب طيب اردوغان بشدة، على ما نقلت وكالة انباء الأناضول الحكومية.

واتهمت السلطات الصحافيين الذين ما زال عدد منهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ اكثر من خمسة أشهر، بتقديم الدعم أو الانتماء لعدد من المنظمات "الارهابية"، بحسب القرار الاتهامي الصادر عن النيابة والذي نشرته الأناضول.

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وتهدد عقوبات سجن تراوح بين سبعة اعوام ونصف عام و43 عاما المتهمين وبينهم رئيس مجلس إدارة جمهورييت أكين أتالاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو وسلفه جان دوندار والصحافي الاستقصائي أحمد شيك.

اتهمت السلطات هؤلاء بالانتماء إلى او تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني (انفصاليون اكراد) ولحركة الداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب 15 تموز وحتى للحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي (مجموعة من اليسار المتشدد).

ووصف دوندار المقيم حاليا في المانيا هذه الاتهامات الثلاثاء بانها "كلام فارغ"، في تسجيل فيديو نشر على موقعه الاخباري الجديد "أوزغوروز" (نحن أحرار). وتساءل "منذ متى يستطيع المدعون التدخل في الخط التحريري لصحيفة ما؟". وأضاف أن جمهورييت "تحذر منذ فترة طويلة من خطر" حركة فتح الله غولن، متابعا "ها هم اليوم يتهموننا بالانتماء اليها".