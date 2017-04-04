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04 نيسان 2017
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وزير الخارجية الأميركي: على روسيا وإيران أن تستخدما نفوذهما على النظام السوري لضمان عدم تكرار مثل هجوم إدلب المرّوع

وزير الخارجية الأميركي: على روسيا وإيران أن تستخدما نفوذهما على النظام السوري لضمان عدم تكرار مثل هجوم إدلب المرّوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,الأميركي,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الأميركي: على روسيا وإيران أن تستخدما نفوذهما على النظام السوري لضمان عدم تكرار مثل هجوم إدلب المرّوع
 
 
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