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04 نيسان 2017
04/04/2017 15:51:10
فوز الشانفيل على المتحد بنتيجة 90-76 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة
فوز الشانفيل على المتحد بنتيجة 90-76 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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