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04 نيسان 2017
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فوز الشانفيل على المتحد بنتيجة 90-76 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة

فوز الشانفيل على المتحد بنتيجة 90-76 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,المتحد,الشانفيل,
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فوز الشانفيل على المتحد بنتيجة 90-76 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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